Столтенберг: Грузия станет членом НАТО
Новости мира: По словам Йенса Столтенберга, НАТО будет решительно противостоять России, но не отказывается от диалога.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не намерен отступать перед напором России. Об этом Й. Столтенберг сказал после встречи с Джоном Болтоном, советником президента США по национальной безопасности, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"Для нас нет противоречия в том, чтобы быть твердыми, решительными в наших подходах к России, и, в то же время, искать диалога", – заявил Столтенберг во время выступления в исследовательском центре Фонд "Наследие".
Й. Столтенберг подчеркнул, что НАТО не заинтересован в конфронтации, отметив, что Москва "готова использовать военную силу против соседей": "Мы видим Россию, которая вкладывает ресурсы в многочисленные (военные) возможности, а также в разведку. Именно по этой причине союзники по НАТО увеличили расходы на оборону – впервые после окончания "холодной войны". Йенс Столтенберг подчеркнул, что видит немного признаков того, что Россия снижает активность в этом направлении: "Мы видели, как они использовали медиа и социальные медиа, дезинформацию, пытаясь оказать влияние на политические процессы в различных европейских государствах". Й. Столтенберг также заверил, что НАТО продолжит поддерживать усилия Грузии и Украины в деле вступления в состав Альянса: "Грузия станет членом НАТО".