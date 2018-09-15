В Зимбабве от холеры погибло 27 человек

Министр здравоохранения Зимбабве Обадия Мойо в своем заявлении сообщил, что к данному моменту от вспышки эпидемии холеры в столице страны Хараре погибли 27 человек, тысячи людей госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

По словам министра, соответствующие органы уже ввели запрет на продажу сырых продуктов питания и еды в зонах с повышенной заболеваемостью холерой. Кроме того, чтобы сдержать эпидемию, остановлены все занятия в учебных заведениях. Международные организации и структуры оказывают помощь, предоставляя медикаменты и чистую питьевую воду жителям районов, где активно распространяется холера. Распространяющаяся сейчас в Зимбабве эпидемия холеры вспыхнула в начале сентября.