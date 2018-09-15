День Независимости Украины

Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 15.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Столтенберг: Грузия станет членом НАТО
Столтенберг: Грузия станет членом НАТО
Новости: Сытник об анонсе вручения ему подозрения: Генпрокурор - больше политик
Сытник об анонсе вручения ему подозрения: Генпрокурор - больше политик
Новости: Головкин - Альварес: где и когда смотреть бой
Головкин - Альварес: где и когда смотреть бой
Новости: Лана Дель Рей похвасталась снимком без макияжа
Лана Дель Рей похвасталась снимком без макияжа
X

В Зимбабве от холеры погибло 27 человек

Холера
20:17 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Вспыхнувшая в начале сентября эпидемия холеры в Зимбабве уже унесла жизни 27 человек.

Министр здравоохранения Зимбабве Обадия Мойо в своем заявлении сообщил, что к данному моменту от вспышки эпидемии холеры в столице страны Хараре погибли 27 человек, тысячи людей госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

По словам министра, соответствующие органы уже ввели запрет на продажу сырых продуктов питания и еды в зонах с повышенной заболеваемостью холерой. Кроме того, чтобы сдержать эпидемию, остановлены все занятия в учебных заведениях. Международные организации и структуры оказывают помощь, предоставляя медикаменты и чистую питьевую воду жителям районов, где активно распространяется холера. Распространяющаяся сейчас в Зимбабве эпидемия холеры вспыхнула в начале сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Африка, Зимбабве, Карантин, Холера, Эпидемия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Экс-президент Сальвадора получил 10 лет Хейли: Ничто не исправит Иран, пока он не исправится сам В мире растет число голодающих

Последние новости

Нина Добрев показала новый образ перед съемками нового проекта Ломаченко и братья Кличко вошли в рейтинг лучших боксеров мира за последние 25 лет Зейн Малик переезжает в Нью-Йорк, чтобы быть ближе к возлюбленной
Сегодня читают
01 РФ пыталась подорвать резолюцию ООН о санкциях против КНДР
02 Ах эта свадьба: Юрий Ткач показал, как отжигает на свадьбе своего брата
03 Меркель обвинила Россию в разжигании конфликтов на постсоветском пространстве
04 День города Черкассы: программа мероприятий
05 Нестор Шуфрич прокомментировал слухи о покупке Динамо
Новости сегодня
21:43 Чемпион мира по боксу подрался в баре
21:24 Водителя, въехавшего в остановку на Харьковщине, арестовали
21:21 Рианна "тряхнула стариной" и прошлась по подиуму, представив новую коллекцию Savage X Fenty
21:16 Слова Фонсеки после победы над Александрией
21:15 Украина с высоты птичьего полета: впечатляющие кадры, сделанные с помощью дрона (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Миллионы Лазаренко: завершить дело США обещают уже в 2018-м
Миллионы Лазаренко: завершить дело США обещают уже в 2018-м
Новости: Сегодня в Черкассах отмечают день города 2018: программа мероприятий
День города Черкассы: программа мероприятий
Новости: Зеркаль: РФ будет угрожать Европе, построив "Северный Поток 2"
Зеркаль: РФ будет угрожать Европе, построив "Северный Поток 2"
Новости: Сара Джессика Паркер поделилась мыслями о популярности сериала "Секс в большом городе"
Сара Джессика Паркер поделилась мыслями о популярности сериала "Секс в большом городе"
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь