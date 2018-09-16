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Стрельба по толпе в столице Мексики: По меньшей мере трое погибших

Мариачи
00:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Банда в костюмах музыкантов расстреляла толпу в Мехико, есть погибшие.

В Мехико вооруженные мужчины, одетые в костюмы традиционных музыкантов мариачи, застрелили по меньшей мере трех человек и ранили по крайней мере семерых.

Об этом сообщает ВВС.

"Нападавшие открыли огонь на перекрестке возле площади Гарибальди, где обычно собираются туристы и немало баров, где выступают музыканты мариачи", - идет речь в сообщении.

После этого вооруженные мужчины удрали на мотоциклах.

Площадь Гарибальди расположена недалеко от района Тепито, где базируется один из больших наркокартелей. В прошлом месяце этот район страдал от волны насилия, после того как полиция арестовала главаря наркокартеля.

Как известно, больше 200 тысяч человек были убиты или исчезли без вести с 2006 года, когда мексиканское правительство объявило войну организованной преступности.

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Новости мира, Мариачи, Мексика, Мехико, Стрельба.
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