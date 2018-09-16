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Сыновей экс-президента Египта арестовали

Алаа и Гамаль Мубарак
05:43 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: В Египте будут судить сыновей экс-президента.

В Египте арестовали сыновей экс-президента страны Хосни Мубарака по подозрению в нарушении на биржевых рынках и правил центрального банка с целью обогащения.

Дело против Алаа и Гамаля Мубараков начали еще в 2012 году, через год после того, как их отец остался без должности президента государства.

Об этом сообщает BBC.

В течение трех лет мужчины были на свободе под действием залога. Сыновья экс-президента предстанут перед судом 20 октября. Они отрицают любые обвинения и махинации.

Суд Каира также приказал арестовать еще троих человек. Они вместе подозреваются в растрате денег на сумму 115 миллионов долларов. Алаа и Гамаль, как считает сторона обвинения, растратили 27,5 миллиона долларов на продаже Национального банка Египта для получения выгоды.

Как известно, Алаа занимался бизнесом и был вне политики, в то время как Гамаль, бывший банкир.

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Новости мира, Алаа Мубарак, Гамаль Мубарак, Египет, Суд, Хосни Мубарак.
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