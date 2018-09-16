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Земля Франца-Иосифа замусорена пластиком

Земля Франца-Иосифа
14:56 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Экспедиция "Открытый Океан: Архипелаги Арктики - 2018" обнаружила пластиковый мусор в глубине северных островов Земля Франца-Иосифа.

На островах Земли Франца-Иосифа (ЗФИ) растет новая угроза экологии, констатируют ученые по итогам экспедиции "Открытый Океан: Архипелаги Арктики - 2018" на яхте Alter Ego в Арктику.

По словам кандидата биологических наук, представителя общественной организации "Ассоциация "Морское наследие: исследуем и сохраним" Марии Гаврило, обследование арктических островов вновь обнаружило микро- и макро-пластик, в том числе от промысловых судов. Его приносит на ЗФИ течениями из более южных широт. Однако сейчас ученые начали находить местный мусор. Теорию местного происхождения пластика подтверждал тот факт, то этот мусор находился в глубине островов, где исключено влияние течений.

"Есть однозначно местные источники (мусора). Это суда, работающие в районе, бытовые вещи, которыми явно пользуются люди на берегах", - рассказала М.Гаврило журналистам."Нужно менять стереотипы поведения и стереотипы отношения к быту - просто не возить с собой пластиковую упаковку в таком количестве... Проявляется местное загрязнение, с этим нужно бороться сейчас, пока это еще не так укоренилось", - добавила ученый. По ее словам, для себя члены экспедиции провели эксперимент и во время похода вели учет мусора и пытались до отправки в море минимизировать количество пластика, взятого с собой. Теперь они готовы давать рекомендации другим экспедициям, отправляющимся в Арктику, как уходить от ненужной упаковки и тары.

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Все по теме:

Новости мира, Арктика, Земля Франца-Иосифа, Мусор, Пластик, Экология.
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