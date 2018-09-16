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Тайфун на Филиппинах унес жизни 59 человек

Тайфун на Филиппинах унес жизни 59 человек
17:14 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В результате тайфуна Мангхут на Филиппинах погибли уже по меньшей мере 59 человек.

Тайфун вызвал оползни в Кордильерском административном регионе на севере Филиппин. По данным полиции, в результате оползня погибли по меньшей мере 24 человека. 

Об этом сообщает местное издание Rappler.

Кроме того, еще 5 человек погибли в провинции Кагаян и один - в регионе Илокос.

По официальным данным властей, в провинции Бенгет погибли 16 человек, еще десятки пропали без вести. Кроме того, еще 13 смертей зафиксированы в Лоакане.

Кроме того, на сегодня Гонконг и южный Китай уже объявили предупреждение, уровень тревоги - "красный". Почти полмиллиона человек были эвакуированы из семи городов провинции Гуандун.

Национальный метеорологический центр прогнозирует, что южный Китай "столкнется с серьезными испытаниями, вызванным ветром и дождем", и призвал должностных лиц подготовиться к возможному стихийному бедствию.

Также сегодня были отменены сотни авиарейсов и все высокоскоростные и некоторые стандартные железнодорожные рейсы в провинциях Гуандун и Хайнань.

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Новости мира, Жертвы, Тайфун, Тайфун Мангхут, Филлипины.
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