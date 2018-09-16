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Премьер Грузии отправился с рабочим визитом в США

Мамука Бахтадзе
19:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: 20 сентября в Вашингтоне состоится встреча премьера Грузии с госсекретарем США Майком Помпео.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в воскресенье отправился с рабочим визитом в США, сообщает пресс-служба главы грузинского правительства.

По информации пресс-службы, в понедельник в рамках визита в Белом доме состоится встреча М.Бахтадзе с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

"В рамках визита состоятся переговоры с сенаторами. Премьер-министр также встретится с главой Агентства США по международному развитию (USAID) Марком Грином, исполнительным директором OPIC (Корпорация частных зарубежных инвестиций) Реем Уошберном, президентом группы Всемирного банка Джимом Йонгом Кимом и управляющим директором Международного валютного фонда Кристин Лагард", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, глава грузинского правительства в ходе визита в США 27 сентября выступит с речью перед участниками генеральных дебатов 73-ей сессии Генеральной ассамблеи ООН. До этого премьер Грузии примет участие в церемонии открытия 73-ей сессии Генассамблеи.

М.Бахтадзе также приглашен на организованный от имени президента США Дональда Трампа и его супруги прием, который проводится по случаю открытия 73-ей сессии Генассамблеи ООН.

Кроме того, по данным пресс-службы, в Нью-Йорке М.Бахтадзе проведет двухсторонние встречи с лидерами Евросоюза и главами государств и правительств различных государств.

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Новости мира, Вашингтон, Мамука Бахтадзе, Премьер-министр Грузии, США.
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