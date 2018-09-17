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Эритрея и Эфиопия подписали мирное соглашение

Исайяс Афеворки, Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и Абий Ахмед
05:24 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Эритрея и Эфиопия подписали договор о мире после 20 лет войны.

Президент Эритреи Исайяс Афеворки и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед подписали мирное соглашение в саудовском городе Джидда.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

На церемонии подписания также присутствовали король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Эритрея в 1952–1983 годах входила в состав Эфиопии. Из-за спорных приграничных территорий в 1998 году между ними началась война. В 2000 году вооруженный конфликт закончился, но отношения между двумя странами оставались напряженными. В результате столкновений погибли более 80 тыс. человек.

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Новости мира, Абий Ахмед, Исайяс Афеворки, Мирный договор, Саудовская Аравия, Эритрея, Эфиопия.
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