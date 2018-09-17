Эфиопия и Эритрея заключили мирный договор

Президент Эритреи Исайяс Афеворк и премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед в саудовском городе Джидда подписали соглашение о мире между странами после 20 лет войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBC.

Соглашение о мире страны заключили на саммите в Саудовской Аравии. Согласно данным Al Arabiya, подписание состоялось под покровительством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Как отмечает телеканал, на церемонии присутствовали также саудовский наследный принц, министр обороны королевства Мухаммед бен Сальман, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

Антониу Гутерриш назвал произошедшее "ветром надежды". "Я счастлив присутствовать при этом историческом моменте <...> и хотел бы выразить большую признательность саудовскому королю и руководству страны за ту роль, которую они сыграли в продвижении этого соглашения, а также усилиях, сподвигших стороны подписать его, - сказал он. - Ветры надежды повеяли в Африке, а это соглашение - пролог к миру на континенте. И мы надеемся, что отношения между африканскими странами улучшатся". Он добавил, что подписание соглашения мира между двумя странами с 20-летним конфликтом свидетельствует о нормализации отношений между Эритреей и ещё одной страной Сомалийского полуострова - Джибути.

"Это не только мир между Эфиопией и Эритреей, это факт того, что завтра и послезавтра мы будем видеть здесь (станем свидетелями подписания мирного соглашения), в Саудовской Аравии, президента страны Джибути и президента Эритреи - двух стран, которые также были в конфликте", - сказал А. Гутерриш. По информации телеканала, саудовский монарх наградил президента Эритреи и премьера Эфиопии высшей наградой королевства - орденом имени основателя правящей династии короля Абдель Азиза.