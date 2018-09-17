Рост ВВП стран G20 ускорился

Реальный ВВП стран G20 увеличился во втором квартале 2018 года на 1% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на основе предварительных данных.

В предыдущем квартале темпы подъема составляли 0,9%.

В Японии в апреле-июне отмечен рост ВВП на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, тогда как в I квартале фиксировалось снижение на 0,2%.

В России наблюдалось усиление подъема с 0,4% в первом квартале до 0,9% во втором, в США - с 0,5% до 1%, в Китае - с 1,4% до 1,8%.

В меньшей степени рост экономики ускорился в Канаде (с 0,4% до 0,7%), Великобритании (с 0,2% до 0,4%), Германии (с 0,4% до 0,5%) и Бразилии (с 0,1% до 0,2%).

Вместе с тем существенное сокращение темпов роста ВВП было зафиксировано в Турции (с 1,5% до 0,9%) и Южной Корее (с 1% до 0,6%). Менее выраженным было ослабление подъема в Австралии (с 1,1% до 0,9%), Индии (с 2% до 1,9%) и Италии (с 0,3% до 0,2%).

Темпы роста экономики были стабильными в Индонезии (1,3%) и Франции (0,2%).

При этом в Мексике и ЮАР ВВП сократился на 0,2%, тогда как в январе-марте наблюдался подъем на 1% в Мексике и снижение на 0,7% в ЮАР.

В 28 государствах Европейского союза ВВП в апреле-июне повысился на 0,4%, как и в январе-марте, в том числе в 19 странах еврозоны подъем также остался на уровне 0,4% второй квартал подряд.

Рост экономики в странах G20 во втором квартале по сравнению с тем же периодом 2017 года составил 3,9%, как и в предыдущие три месяца. Максимальный подъем в годовом выражении наблюдался в Индии (на 8%), самый слабый - в ЮАР (на 0,5%).

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств.