День Независимости Украины

Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 17.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Зарплата военнослужащих: Порошенко сделал новое заявление
Зарплата военнослужащих: Порошенко сделал новое заявление
Новости: До +28°: синоптики обещают украинцам бабье лето
До +28°: синоптики обещают украинцам бабье лето
Новости: Несколько бразильских футболистов Шахтера пропустят матч с Хоффенхаймом в ЛЧ
Несколько бразильских футболистов Шахтера пропустят матч с Хоффенхаймом в ЛЧ
Новости: Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 17 серию онлайн (Видео)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 17 серию онлайн (Видео)
X

В Австралии расследуют появление иголок в клубнике

Клубника
22:15 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Об опасных находках сообщили уже в шести штатах на территории страны.

В Австралии начали расследование после того, как в нескольких районах нашли иглы для шитья в клубнике.

Об этом сообщает ВВС Украина, передает УНН.

Как отмечается, одного мужчину забрали в больницу после того, как он случайно съел клубнику, в которой спряталась игла.

Несколько компаний отозвали свою продукцию, а крупнейшие сети продуктовых магазинов в Новой Зеландии прекратили продавать австралийскую клубнику из предосторожности.

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант приказал начать расследование.

"Это очень злостное преступление и общее нападение на общественность", - сказал министр.

Местные власти также проводят расследование, но подозреваемых до сих пор не нашли.

Первые случаи опасных находок в клубнике появились в штате Квинсленд на прошлой неделе. Иглы нашли в штатах Новый Южный Уэльс, Виктория, в Австралийской столичной территории, Тасмании и других регионах страны. Фермеры и полиция подозревают, что некоторые злоумышленники начали подражать плохому примеру и повторять преступление.

Власти штата Квинсленд предложили награду в 100 000 австралийских долларов за информацию о злоумышленниках.

"Как может кто-то в здравом уме хотеть подвергнуть опасности здоровье ребенка или любого другого такими ужасными действиями?" - заявила руководительница штата Квинсленд Аннастасия Палащук.

В Ассоциации производителей клубники штата Квинсленд полагают, что иглы мог распространить "недовольный" работник. По мнению полиции, версии пока выдвигать рано. Австралийские специалисты здравоохранения рекомендуют разрезать клубнику перед тем, как есть.

Фермеры опасаются, что инцидент негативно повлияет на отрасль, объем которой составляет около 130 млн австралийских долларов в год. Ведь цены на клубнику в Австралии уже значительно снизились. В частности, на западе страны цены упали ниже стоимости производства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Австралия, Игла, Клубника, Швейные иглы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Премьер Грузии отправился с рабочим визитом в США Тайфун на Филиппинах унес жизни 59 человек Земля Франца-Иосифа замусорена пластиком

Последние новости

"Крутой экспириенс": Снежана Бабкина о роли ведущей в "Танцах со звездами" Эмма Уотсон примеряла образ "Чудо-женщины" Порошенко и госсекретарь обороны Британии обсудили военное сотрудничество
Сегодня читают
01 Праздник удался: в Чернигове на свадьбе произошла массовая драка
02 В Украине планируют переименовать две области
03 Игрок Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко
04 Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в четвертом выпуске (Видео)
05 Принц Гарри пошутил о королеве Елизавете II
Новости сегодня
23:21 Новичок Динамо Дуэлунд - о своих слабых сторонах и дебюте в УПЛ
23:12 В четверг Рада направит в КСУ законопроект о закреплении в Конституции курса страны в ЕС и НАТО
22:59 ГПУ: Тумгоев признался, что воевал в Сирии
22:51 Ведущая проекта "Тайный агент" второй раз стала мамой
22:50 Итоги 17 сентября: штурм ГПУ, прекращение дружбы с РФ, проект госбюджета и мощные ураганы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В МИД РФ прокомментировали разрыв Украиной договора о дружбе
В РФ отреагировали на разрыв договора о дружбе
Новости: В Украине выросло сельхозпроизводство
В Украине выросло сельхозпроизводство
Новости: Госдолг, оборона и образование: Кабмин представил госбюджет на 2019 год
Кабмин представил госбюджет на 2019: основные расходы
Новости: Джамала опубликовала снимки с концерта в честь 50-летия Кузьмы
Джамала опубликовала снимки с концерта в честь 50-летия Кузьмы
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь