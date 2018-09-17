В Австралии расследуют появление иголок в клубнике

В Австралии начали расследование после того, как в нескольких районах нашли иглы для шитья в клубнике.

Об этом сообщает ВВС Украина, передает УНН.

Как отмечается, одного мужчину забрали в больницу после того, как он случайно съел клубнику, в которой спряталась игла.

Несколько компаний отозвали свою продукцию, а крупнейшие сети продуктовых магазинов в Новой Зеландии прекратили продавать австралийскую клубнику из предосторожности.

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант приказал начать расследование.

"Это очень злостное преступление и общее нападение на общественность", - сказал министр.

Местные власти также проводят расследование, но подозреваемых до сих пор не нашли.

Первые случаи опасных находок в клубнике появились в штате Квинсленд на прошлой неделе. Иглы нашли в штатах Новый Южный Уэльс, Виктория, в Австралийской столичной территории, Тасмании и других регионах страны. Фермеры и полиция подозревают, что некоторые злоумышленники начали подражать плохому примеру и повторять преступление.

Власти штата Квинсленд предложили награду в 100 000 австралийских долларов за информацию о злоумышленниках.

"Как может кто-то в здравом уме хотеть подвергнуть опасности здоровье ребенка или любого другого такими ужасными действиями?" - заявила руководительница штата Квинсленд Аннастасия Палащук.

В Ассоциации производителей клубники штата Квинсленд полагают, что иглы мог распространить "недовольный" работник. По мнению полиции, версии пока выдвигать рано. Австралийские специалисты здравоохранения рекомендуют разрезать клубнику перед тем, как есть.

Фермеры опасаются, что инцидент негативно повлияет на отрасль, объем которой составляет около 130 млн австралийских долларов в год. Ведь цены на клубнику в Австралии уже значительно снизились. В частности, на западе страны цены упали ниже стоимости производства.