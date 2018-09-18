Насилие против этнических меньшинств в Эфиопии: более 20 людей погибли

По меньшей мере 23 человека погибли в выходные в Эфиопии в результате взрыва насилия против этнических меньшинств недалеко от столицы - Аддис-Абебы.

Об этом сообщает Reuters.

"Близ эфиопской столицы, на этнической территории народа оромо, на этих выходных произошел взрыв этнического насилия, жертвами которого стали по меньшей мере 23 человека", - говорится в сообщении.

Беспорядки произошли после массовых демонстраций в субботу по случаю возвращения в Эфиопию лидеров „Фронта освобождения оромо" - повстанческого движения, которое выступает за самоопределение оромо, крупнейшей этнической группы страны.

Напомним, гонения против этнических меньшинств в Эфиопии активизировались после прихода к власти в апреле этого года премьер-министра Абія Ахмеда - первого правителя из оромо в современной истории страны. На данный момент в результате межэтнических беспорядков в этой африканской стране пострадали от вынужденного перемещения почти миллион людей.