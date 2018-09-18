Сегодня в Нью-Йорке откроется 73-я сессия Генассамблеи ООН

Сегодня в Нью-Йорке открывается 73-я сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Председательствовать на сессии в этом году будет министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес. За всю историю ООН она будет четвертой женщиной на этом посту.

Заседания высокого уровня начнутся 24 сентября. В этот же день состоится Саммит мира в память о южноафриканском государственном и политическом деятеле Нельсоне Манделе, а также обсуждение финансирования Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Общие прения с участием глав государств, правительств и министров иностранных дел стран-членов ООН пройдут с 25 сентября по 1 октября.

25 сентября представители стран рассмотрят инициативу "Действия по поддержанию мира" (A4P).

26 сентября состоятся заседания по теме: "Объединимся для искоренения туберкулеза: срочные меры глобального реагирования на глобальную эпидемию", а также мероприятия, посвященные празднованию и популяризации Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Заседания 27 сентября будут посвящены всестороннему рассмотрению вопроса профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними.

Как сообщается на сайте ООН, среди перечня дополнительных пунктов, предлагаемых для рассмотрения на 73-й сессии, - положение на временно оккупированной территории Украины, укрепление и поощрение международного договорного режима, обеспечение сохранности морского пространства на благо нынешнего и будущих поколений.

26 сентября на сессии Генассамблеи ООН ожидается выступление президента Украины Петра Порошенко. Ранее сообщалось, что в своем выступлении он потребует развертывания миротворческих сил ООН на Донбассе, а также представит анализ текущей ситуации, стратегии развития и видение изменения роли, функции и миссии организации.