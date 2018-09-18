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В ЮАР легализовали марихуану

Каннабис
16:11 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: pixabay.com

Новости мира: Верховный суд Южно-Африканской Республики легализовал употребление марихуаны.

Судьи единогласно решили, что теперь совершеннолетние граждане страны могут принимать наркотик вне общественных мест.

Об этом сообщает BBC News.

Кроме того, в ЮАР теперь разрешено выращивать и хранить каннабис для личного использования.

Прецедентом для подобного решения стало дело троих африканцев, осужденных за употребление марихуаны. По их словам, существовавший запрет "несправедливо вторгался в их личную жизнь".

Употребление марихуаны в общественных местах, а также ее продажа и производство с целью распространения остаются вне закона.

Совет по развитию каннабиса в Южной Африке (CDCSA) одобрил решение суда и призвал правительство амнистировать ранее осужденных за хранение психоактивного вещества. Организация занимается защитой прав потребителей и развитием индустриального использования конопли.

Джереми Экшн, глава южноафриканской Dagga Party (политическая партия, выступающая за легализацию марихуаны; словом dagga в ЮАР называют каннабис), заявил, что суду стоило пойти дальше и легализовать ее употребление в общественных местах.

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Новости мира, Каннабис, Легализация каннабиса, Марихуана, ЮАР.
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