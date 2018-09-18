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Наводнение в Нигерии: в стране объявили национальную катастрофу

Нигерия
21:01 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Две самые большие реки Нигерии вышли из берегов, разрушая на своем пути дома в центральной части страны.

Из-за сильных наводнений, которые унесли жизни 100 человек, власти Нигерии объявили о "национальной катастрофе".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на правительство Нигерии.

"По словам чиновников, в Нигерии объявлена "национальная катастрофа" из-за сильных наводнений, которые привели к гибели не менее 100 человек в нескольких штатах", - говорится в сообщении.

Тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома после нескольких недель сильных проливных дождей в центральных и южных штатах, отмечает нигерийская чрезвычайная служба NEMA.

NEMA предупреждает, что ситуация может ухудшиться, поскольку уровень воды продолжает подниматься в городе Локойя, столице штата Коги, который расположен в районе слияния рек Нигер и Бенуэ.

"Пять чрезвычайных оперативных центров были созданы для координации операций по поиску и спасению и предоставлению гуманитарной помощи вынужденно перемещенным в результате наводнения лицам", - сказал официальный представитель NEMA Санти Датти.

Президент страны Мухаммаду Бухари одобрил предоставление $8,2 миллиона для помощи пострадавшим от наводнения.

Сезон дождей обычно длится в Нигерии с июля по сентябрь, почти каждый год страна страдает от наводнений.

Как сообщалось ранее, десять человек погибли в результате наводнений в нигерийском штате Кебби.

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Новости мира, NEMA, Наводнения, Наводнения в Нигерии, Национальная катастрофа, Нигерия.
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