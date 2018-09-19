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В мире эпидемия туберкулеза

Туберкулез
16:34 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: По данным ВОЗ туберкулез является самой смертоносной болезнью на планете, опережая СПИД.

Всемирная организация здравоохранения призывает принять срочные меры для противодействия туберкулеза. Именно он, по ее данным, остается наиболее смертносной болезнью на планете, опережая СПИД. Хотя глобальные усилия предотвратили около 54 миллионов смертей от туберкулеза с 2000 года, лишь в 2017 году от него умерли 1,6 миллиона человек, говорится в обнародованном отчете ВОЗ, передает DW. В организации отмечают, что с 2000 года смертность от туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных сократилась на 44%, среди ВИЧ-негативных лиц - на 29%. Именно люди, зараженные ВИЧ, находятся под угрозой особенно быстро заболеть туберкулезом.

"На планете в 2017 году около 10 миллионов человек заболели туберкулезом. Количество новых случаев ежегодно сокращается на 2%", - отмечается в сообщении организации. Быстрые темпы - в Европе и Африке, 5 и 4 процента соответственно. Впрочем, около 3,5 миллиона случаев остаются недиагностированными или же незарегистрированными. ВОЗ подсчитала, что на профилактику и лечение туберкулеза в странах с низким и средним доходом в 2018 году не хватает 3,5 миллиарда долларов. Сумма может вырасти почти вдвое до 2022 года, если не принимать меры, предупреждают эксперты.

Проблемой является и то, что все больше людей имеют резистентную форму туберкулеза - болезнь не реагирует на рифампицин, наиболее эффективный препарат первой линии. По оценкам ВОЗ, каждый четвертый человек в мире является носителем туберкулезной инфекции. Как сообщали в Минздраве, на данный момент Украина находится на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом из расчета количества больных на 100 тысяч человек.

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Новости мира, ВИЧ, ВОЗ, Европа, мир, СПИД, Туберкулез.
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