В Эфиопии зарегистрировано 1,4 млн беженцев

За последние шесть месяцев из-за этнических конфликтов в Эфиопии вынужденными переселенцами стали 1,4 миллиона человек, что превышает аналогичный показатель в Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

По данным Центра мониторинга за внутренними перемещениями (IDMC), перемещения были зафиксированы в районах, расположенных на стыке регионов Оромия и Южный, а также Оромия и Сомали. Вынужденные переселенцы в Эфиопии продолжают борьбу за выживание в сложнейших условиях, говорится в сообщении IDMC. Этнические конфликты все еще продолжаются в восточном, южном и западном регионах Эфиопии. Только в конце прошлой недели 15 тысяч человек в Эфиопии стали переселенцами из-за насилия в столице и прилегающих районах.