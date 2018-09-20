Режим прекращения огня в Ливии нарушен

В столице Ливии Триполи продолжаются бои, вспыхнувшие по прошествии двух недель после объявления перемирия. Звуки выстрелов доносятся со стороны южных районов и аэропорта Триполи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

Министр внутренних дел Правительства национального примирения (ПНП) Ливии Абдуссалам Афур заявил в интервью местному телеканалу о неэффективности режима прекращения огня. Ранее Миссия ООН по поддержке в Ливии (UNSMIL) призвала стороны конфликта соблюдать перемирие и акцентировать внимание на проведении реформ. Ситуацию в Триполи усугубляют привлеченные ПНП ополченцы, которые часто нарушают приказы правительства. За время вооруженный столкновений в столице Ливии Триполи погибли 63 человека, 12 считаются пропавшими без вести.