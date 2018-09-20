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Трамп: В Сахаре надо построить стену

Пустыня Сахара
12:32 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: По мнению Дональда Трампа Испания должна построить в пустыне Сахара стену, которая будет защищать от мигрантов.

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель в четверг рассказал о предложении президента США испанскому правительству построить стену через Сахару, чтобы бороться с потоком нелегалов из Центральной Африки в ЕС через Средиземное море, сообщает британская газета "Гардиан".

При этом глава испанского МИД подчеркнул, что на слова испанских дипломатов о том, что протяженность пустыни Сахара составляет около 4,8 тыс. км, Д.Трамп ответил: "Граница Сахары не может быть длиннее нашей границы с Мексикой". В МИД Испании подтвердили, что министр рассказал о предложении Д.Трампа в Мадриде на этой неделе, уточнив, что министерство не дает каких-либо дополнительных комментариев по этому вопросу.

В 2016 году во время предвыборной кампании Д.Трамп объявил о намерении построить "большую и красивую стену" на американо-мексиканской границе протяженностью около 3,2 тыс. км для борьбы с нелегальными мигрантами. Аналогичный проект в Сахаре испанцам было бы реализовать намного сложнее, так как на территории Северной Африки к территории Испании относятся лишь два анклава в районе Марокко, в то время как Сахара пролегает на территории ряда иностранных государств, отмечает "Гардиан".

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Новости мира, Африка, Дональд Трамп, Испания, Мигранты, Сахара, Стена, США.
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