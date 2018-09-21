Истребители ВВС Франции и Британии подняли на перехват самолетов РФ

Истребители ВВС Великобритании и Франции поднялись в воздух для перехвата военных самолетов РФ, которые пролетали над Северным морем.

Об этом сообщает Reuters.

"Были запущены типичные механизмы в ответ: самолеты-истребители Rafale вылетели утром с базы Сен-Дизье и были готовы к возможному вмешательству", - заявил представитель ВВС Франции.

По его словам, российские самолеты не представляли явной опасности.

Как сообщалось ранее, 23 августа британский военный истребитель Typhoon с базы в Румынии перехватил российский морской патрульный самолет Be-12 над Черным морем.

26 августа два британских истребителя Eurofighter Typhoon перехватили над Черным морем российские Ан-26 и Бе-12.