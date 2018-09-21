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Гитлер баллотируется на местных выборах в Перу

Агитационный плакат Гитлера
14:18 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Перуанский политик по имени Гитлер баллотируется на пост главы округа Юнгар, другой политик по имени Ленин требует не допускать его к выборам.

Житель Перу по имени Гитлер Альба Санчес выдвинул свою кандидатуру на пост главы округа Юнгар (в нем проживают около трех тысяч человек) в провинции Каруас. Но участие политика в выборах оказалось под угрозой после того, как в избирательные органы поступило заявление с требованием отказать ему в праве баллотироваться на этот пост. Заявление написал перуанец по имени Ленин Владимир Родригес Вальверде, сообщила местная телекомпания RPP. По данным издания El Universal, Р. В. Ленин живет в семи часах езды от округа Юнгар и никак с ним не связан, А. С. Гитлер сказал RPP, что не знаком с ним. По мнению политика, оппоненты просто использовали этого человека, чтобы выбить его из предвыборной гонки. RPP не пишет, чем Р. В. Ленин обосновал свое требование снять А. С. Гитлера с выборов. Как сообщает Reuters, заявление политика не удовлетворили, передает "Медуза".

Местные выборы в Перу пройдут 7 октября. А. С. Гитлер баллотируется от правоцентристской партии "Мы — Перу" и в качестве предвыборной агитации использует лозунги "Гитлер — кандидат от народа" и "Гитлер — это доверие", пишет Reuters. "Я хороший Гитлер", — заявил политик RPP. Он отметил, что уже возглавлял округ Юнгар в 2011-2014 годах, и "сделал много хорошего". "Жители знают меня", — добавил он. А. С. Гитлер предположил, что его отец не знал, кто такой Гитлер, когда давал сыну такое имя. "Отец наверняка выбрал это имя из-за его иностранного звучания", — сказал политик RPP. По его словам, будучи уже во взрослом возрасте, он прочитал о Гитлере и захотел сменить имя, но потом отказался от этой идеи — из уважения к отцу. В странах Латинской Америки распространены имена, данные в честь известных исторических личностей. Например, действующего президента Эквадора зовут Ленин Морено. Среди латиноамериканцев также пользуются популярностью имена Сталин, Рузвельт и Мао.

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Новости мира, Выборы, Гитлер, Ленин, Перу, Юнгар.
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