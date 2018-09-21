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В Зимбабве эпидемия холеры

Холера в Зимбабве
18:37 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Причиной эпидемии холеры в Зимбабве, которой заболели более 7 тыс. человек и 27 погибли, называют загрязненную питьевая вода в колодцах.

Жертвами эпидемии холеры в столице Зимбабве городе Хараре с начала месяца стали 32 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу. Как сообщил глава Управления здравоохранения Хараре Клеменс Дури, эпидемия затронула 7,5 тысячи человек. По его словам, эпидемию холеры, вспыхнувшей в начале месяца, постепенно удается взять под контроль.

В Хараре объявлен режим ЧП, чтобы предотвратить распространение болезни на другие регионы. Отмечается, что причиной эпидемии холеры стала загрязненная вода из колодцев. Ранее министр здравоохранения Зимбабве Обадия Мойо в своем заявлении сообщил, что от вспышки эпидемии холеры в столице страны Хараре погибли 27 человек, тысячи людей госпитализированы. Распространяющаяся сейчас в Зимбабве эпидемия холеры вспыхнула в начале сентября. В 2008 году в Зимбабве произошла самая серьезная в истории страны эпидемия холеры, унесшая жизни более 4 тыс. человек.

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Новости мира, Африка, Вода, Зимбабве, Холера, Эпидемия.
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