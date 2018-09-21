На МКС испытали "космического мусорщика"

Специальный спутник для сбора космического мусора RemoveDebris прошел успешные испытания, сумев поймать в специальные сети условные обломки на орбите. Как пишет The Guardain, само устройство весит 100 килограммов. Его строительство частично профинансировала Еврокомиссия. RemoveDebris был доставлен на Международную космическую станцию еще в апреле вместе с другим грузом. Его запуск с борта станции состоялся в июне, а 16 сентября он начал выполнять экспериментальные задания.

Спутник выпустил два небольших объекта, которые должны были играть роль поломанных устройств на орбите, а затем через несколько секунд выстрелил специальными сетями, которые должны были схватить цель. Сети окутывают мусор и с помощью дополнительного веса направляют его в атмосферу Земли. Там в ближайшие недели он сгорит. Космический мусор стал большой проблемой. Столкновение с ним может вывести из строя важные спутники. Космические агентства во всем мире пытаются разработать технологии для расчистки от мусора орбиты планеты.