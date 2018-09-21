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На МКС испытали "космического мусорщика"

RemoveDebris
19:19 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Спутник-мусорщик RemoveDebris прошел испытания на МКС, успешно поймав условные космические обломки.

Специальный спутник для сбора космического мусора RemoveDebris прошел успешные испытания, сумев поймать в специальные сети условные обломки на орбите. Как пишет The Guardain, само устройство весит 100 килограммов. Его строительство частично профинансировала Еврокомиссия. RemoveDebris был доставлен на Международную космическую станцию еще в апреле вместе с другим грузом. Его запуск с борта станции состоялся в июне, а 16 сентября он начал выполнять экспериментальные задания.

Спутник выпустил два небольших объекта, которые должны были играть роль поломанных устройств на орбите, а затем через несколько секунд выстрелил специальными сетями, которые должны были схватить цель. Сети окутывают мусор и с помощью дополнительного веса направляют его в атмосферу Земли. Там в ближайшие недели он сгорит. Космический мусор стал большой проблемой. Столкновение с ним может вывести из строя важные спутники. Космические агентства во всем мире пытаются разработать технологии для расчистки от мусора орбиты планеты.

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Новости мира, RemoveDebris, Космос, МКС, Мусорщик, Спутник.
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