Страны ОПЕК+ в Алжире обсудят квоты на рост добычи нефти

Министры картеля ОПЕК+, созданного нефтедобывающими государствами для стабилизации цен на нефть, в субботу прибывают в Алжир, где начинаются предварительные мероприятия в преддверии запланированного на 23 сентября заседания мониторингового комитета, на котором обсудят, как распределить дальнейший рост добычи между странами и сохранить приемлемый уровень цен на нефть, передает УНН.

Ожидается, что участники в субботу перед заседанием 23 сентября проведут ряд встреч. Кроме того, технический комитет, состоящий из экспертов стран — участниц соглашения ОПЕК+, рассмотрит отчет о ходе исполнения сделки.

Само заседание 23 сентября обещает стать самым массовым для встреч такого формата. Министры планируют отметить вторую годовщину алжирских договоренностей, которые и легли в основу соглашения ОПЕК+. Ожидается, что участие во встрече примут делегации 20 стран.

В июне президент США Дональд Трамп заявил, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд согласился увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Это произошло после того, как страны ОПЕК одобрили увеличение добычи в рамках соглашения ОПЕК+ до 1 млн барр. в сутки. Однако министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что фактически совокупный рост добычи составит 600 тыс. барр. в сутки, поскольку "несколько членов ОПЕК не в состоянии поднять производство".

20 сентября Трамп потребовал от ОПЕК "снизить цены на нефть". "Мы защищаем страны Ближнего Востока. Они не будут долго в безопасности без нас, и, несмотря на это, они продолжают добиваться повышения цен на нефть! Мы это запомним", — заявил тогда американский лидер.

Ранее глава Минэнерго США Рик Перри сообщил, что Россия, Саудовская Аравия и США должны совместными усилиями предотвратить резкий рост цен на нефть и поздравил увеличение добычи тремя крупнейшими производителями. Цены на бензин в США накануне выборов в конгресс достигли четырехлетнего максимума.