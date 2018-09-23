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Крушение парома в Танзании: Число погибших растет

Спасательная операция в Танзании
07:23 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Число жертв крушения парома в Танзании возросло.

В результате аварии парома MV Nyerere на озере Виктория в Танзании погибли по меньшей мере 218 человек, заявил в субботу комиссар города Мванза Джон Монгелла, сообщает УНН со ссылкой на Agence France-Presse.

На пароме, по разным данным, находились от 300 до 500 человек. Всего судно рассчитано на 100 пассажиров. О точной причине катастрофы пока не сообщается, рассматриваются версии перегрузки, перемещения пассажиров на один борт и слишком резкий поворот рулевого.

Как ранее сообщалось, судно перевернулось 20 сентября в примерно 50 метрах от места швартовки у острова Юкор. Президент Танзании Джон Магуфули 21 сентября заявил, что капитана в момент аварии на пароме не было, он передал управление неискушенному человеку.

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Новости мира, MV Nyerere, Мванза Джон Монгелла, Паром, Танзания.
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