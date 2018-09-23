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Канада выступает за сохранение санкций против КНДР

Харджит Саджан
21:57 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Оборонное ведомство Канады всецело поддерживает санкционную политику в отношении КНДР, пока Пхеньян не выполнит своих обязательств.

Канада верит в необходимость и возможность дипломатического выхода из северокорейского ядерного кризиса, но считает санкции необходимыми. Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан.

"Канада решительно настроена работать над достижением мира и стабильности на Корейском полуострове. Мы убеждены, что дипломатическое решение ядерной проблемы Северной Кореи является необходимым и возможным и приветствуем действующий диалог относительно этого. Санкции Совбеза ООН, введенные против КНДР должны, однако, оставаться в действии, пока Пхеньян не выполнит конкретные действия по соблюдению своих международных обязательств", - сказал Х. Саджан.

Он прибавил, что Канада продолжит участвовать в авиационном и морском контроле за соблюдением международной санкционной политики против КНДР. "Патрульный самолет ВВС Канады вернется в регион для помощи в борьбе с морской контрабандой КНДР, особенно с использованием Северной Кореей межкорабельной доставки переделанных топливных продуктов. Кроме того, военный фрегат "Калгари", который находится в регионе в рамках длительного присутствия Канады, также будет приобщен к этим усилиям", - отметил министр.

По его словам, участие Канады в координированных международных усилиях вместе с партнерами и союзниками "демонстрирует международную солидарность в поддержку мира, стабильности и безопасности на Корейском полуострове". "Мы полностью поддерживаем санкционный режим, который склоняет Северную Корею к полному и необратимому отказу от оружия массового уничтожения и баллистической ракетной программы. Мы и в дальнейшем будем работать с партнерами над полной и эффективной имплементацией санкций", - заметил Х. Саджан.

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Новости мира, Канада, КНДР, Пхеньян, Санкции, Харджит Саджан.
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