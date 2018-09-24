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Покушение на Мадуро: В Венесуэле задержали главного подозреваемого

Хорхе Родригес
06:33 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В Венесуэле задержали главного подозреваемого в покушении на Мадуро.

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил о задержании трех подозреваемых в покушении на президента страны Николаса Мадуро.

В частности, был задержан главный подозреваемый в организации покушения Хенриберт Эммануэль Ривас, который носит псевдоним Морфео, передает НВ со ссылкой на AVN.

Во время допроса он признался, что с ним связался человек, который рассказал, что ведет набор людей для атаки на президента Николаса Мадуро. Он отметил, что находился в тренировочном лагере, в котором получал ежемесячно деньги и учился управлять беспилотными аппаратами.

Также Родригес отметил, что посольство Мексики, Чили и министерство иностранных дел Колумбии пытались помочь скрыться Ривасу. В свою очередь, правительство Мексики отвергло и назвало необоснованными обвинения Венесуэлы в причастности ее дипломатического персонала в Каракасе к покушению на Николаса Мадуро.

Соответствующее заявление мексиканский кабмин распространил через МИД страны, сообщается на сайте мексиканского правительства, передает РБК.

"Правительство Мексики и ее дипломатический персонал всегда действуют в полном соответствии с международным правом и в соответствии с принципами внешней политики, которые определены в Конституции", - говорится в сообщении кабинета министров Мексики.

Как сообщалось ранее, 4 августа на президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершили покушение с использованием беспилотника - от взрыва пострадали 7 солдат, но Мадуро не получил травм.

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Новости мира, Венесуэла, Николас Мадуро, Хенриберт Эммануэль Ривас, Хорхе Родригес.
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