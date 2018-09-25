Невероятное спасение: юноша из Индонезии заблудился в море на 49 дней (Видео)

Индонезийского юношу Альди Новеля Аделанга, которого унесло в открытое море еще в июле этого года, подобрало судно, которое направлялось в Японию. Таким образом, он провел в открытом море 49 дней, сообщает CNN. "Каждый раз, когда он видел большой корабль, надеялся на спасение, более десяти кораблей проплыли мимо него, но ни один из них не остановился или с него не заметили Альди. В конце концов его крики о помощи услышали с судна под панамским флагом, которое и спасло его 31 августа", - рассказал Фаджар Фирдаус, дипломат в консульстве Индонезии в Осаке, куда доставили юношу. Все это время Аделанг провел на специальной платформе-ловушке для рыбы, на которой он и работал, зажигая специальные фонари, чтобы приманить рыбу. В середине июля сильный ветер оборвал канат, который соединял ловушку с дном, и парня унесло в открытое море. Сейчас юноша полностью здоров и уже вернулся к семье.