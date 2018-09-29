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Венесуэльский миграционный кризис: Колумбия оценила последствия в $1,5 млрд

Венесуэльские мигранты
05:38 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
УНН

Новости мира: Венесуэльский миграционный кризис может обойтись Колумбии в 1,5 млрд долларов США

Президент Колумбии Иван Дуке в пятницу заявил, что финансовые последствия от масштабного венесуэльского миграционного кризиса оцениваются в 1,5 млрд долларов США, что составляет 0,5% от ВВП страны, который в 2017 году составлял 310 млрд долларов. Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с вице-президентом Всемирного банка, отвечающего за Латинскую Америки и страны Карибского бассейна, Хорхе Фамильяром, передает УНН со ссылкой на агентство EFE.

"Налоговое воздействие миграционного кризиса может составлять порядка 0,5% ВВП (1,5 млрд долл. — прим.), и мы, очевидно, хотим знать, как это отразится на здравоохранении, образовании, инфраструктуре и многих других общественных благах", — заявил Дуке.

По словам президента, Всемирный банк готов оказать Колумбии помощь "в получении кредитов, которые он предоставляет на длительное время странам, страдающим от миграционных трудностей".

Как сообщалось ранее, в последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией боливара. Согласно последним оценкам парламентского комитета по финансам, по итогам августа инфляция в годовом исчислении превысила 200000%. МВФ прогнозирует инфляцию в 1000000% к концу года. Официальные данные о росте цен в стране не публикуются уже несколько лет. По данным ООН, до июня с Боливарианской Республики выехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

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Новости мира, Венесуэла, Иван Дуке, Колумбия, Мигранты.
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