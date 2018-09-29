Катастрофа MH17: Австралия сделает все для привлечения виновных к ответственности

Австралия не будет сворачивать свои усилия по привлечению к ответственности виновников трагедии рейса МН17.

Об этом во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн, сообщает корреспондент Укринформа.

"Многие из присутствующих помнят решительную и последовательную работу моей предшественницы и друга Джули Бишоп (предыдущая глава МИД Австралии - Ред.) по установлению ответственности за падение самолета Малазийских авиалиний рейса МН17. Австралия остается полностью преданной этой цели и будет продолжать сотрудничество с нашими партнерами по Совместной следственной группе в поиске справедливости для жертв и членов их семей", - сказала Пейн.

Она также призвала всех членов ООН придерживаться международного законодательства. "Ожидая от других членов ООН международных правил, мы должны и сами придерживаться тех же стандартов и соответствовать ожиданию", - отметила глава МИД Австралии.

Напомним: 24 мая Международная следственная группа в Нидерландах показала обломки российской ракеты, которой сбили малайзийский Боинг рейса МН17 под Донецком в июле 2014 года. Следователи установили, что ракета-убийца принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, базирующейся в Курске. Российское министерство обороны заявило, что ни один российский зенитно-ракетный комплекс не пересекал границу с Украиной.