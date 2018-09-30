Канадским военнослужащим разрешили носить бороды

Министерство обороны Канады издало приказ, который официально разрешает военнослужащим носить бороды.

О таком сообщает CBC.

Законопроект содержит четкие инструкции по уходу за бородой. Она не может быть длиннее 2 сантиметров, также должна быть аккуратно подстриженной, а шея и скулы - выбриты.

Служащие Военно-морского флота получат разрешение носить бороду лишь на суше: перед выходом военных заставят побриться.

Ожидается, что нововведение призвано дать военным больше свободы при выборе внешнего вида, что "повысит моральный дух в армии и привлечет больше канадцев на службу".

Напомним: запрет носить бороду действовал со времен Второй мировой войны. Руководство Вооруженных сил Канады считало, что борода создает дополнительную опасность для военнослужащих.