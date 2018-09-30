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Фриланд не смогла выступить в ООН из-за переговоров с США по NAFTA

Христя Фриланд
06:55 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Канада перенесла выступление в ООН из-за соглашения NAFTA со Штатами.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд была вынуждена перенести свое выступление на Генеральной ассамблее ООН, чтобы присоединиться к переговорам с США по соглашению NAFTA.

Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News.

"Фриланд, которая находится в напряжении последней стадии переговоров относительно Североамериканского соглашения о свободной торговле, обменяла свое время за трибуной ООН. Источники в канадском МИД рассказали, что перенос её речи связан с торговыми переговорами, которые активизировались на прошлой неделе перед дедлайном, что нависает в понедельник", - утверждает CBC News.

Дело в том, что в ночь на понедельник США и Мексика синхронно опубликуют текст двусторонних торговых договоренностей, после чего Канаде будет значительно труднее к ним присоединиться.

"По состоянию на утро субботы министр до сих пор находилась в Оттаве. Источники также сообщили CBC News, что посол Канады в США тоже прилетел в Оттаву, чтобы присоединиться к концентрированным усилиям", - говорится в материале.

Отметим, что выступление Канады во время общих дебатов на Генассамблее было запланировано на вторую половину дня субботы. "По словам источников, существует высокая вероятность, что кому-то другому, не Христе Фриланд, придется выступать от имени Канады", - отмечается в статье.

Как сообщалось ранее, США и Мексика в начале сентября объявили о завершении переговоров относительно зоны свободной торговли и выразили намерение до конца сентября отправить документ на утверждение парламентов. Чтобы остаться стороной соглашения, Канада была вынуждена срочно подключаться к переговорам, из-за чего Христя Фриланд даже сократила свой визит в Европу, в частности отменив встречи в Киеве и Париже.

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Новости мира, NAFTA, ООН, США, Христя Фриланд.
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