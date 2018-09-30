Меткое попадание: тюлень врезал мужчине по лицу осьминогом (Видео)

У побережья Новой Зеландии каякер Кайл Малиндер получил по лицу осьминогом от тюленя. Видео инцидента он показал в своем Instagram. По его словам, он отправился в сплав вместе с друзьями. Во время тестирования камеры GoPro, они заметили драку тюленя с осьминогом. Когда группа захотела подплыть поближе, животные сами приблизились к ним. И тогда тюлень выпрыгнул из воды и ударило спортсмена осьминогом по лицу. "Да, мне врезал по лицу осьминогом тюлень. Это звучит безумно, знаю", - подписал видео мужчина.