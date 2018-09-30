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Египет полностью перешел на собственный газ

Месторождение газа в Египте
14:47 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Впервые после 2011 года Египет перестал зависеть от иностранных поставок газа и полностью перешел на самообеспечение.

Египет прекращает импорт газа из-за рубежа в связи с переходом на полное самообеспечение. Как заявил министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарик аль-Мулла, решение о прекращении закупок сжиженного природного газа (СПГ) за рубежом "стало результатом четко продуманной стратегии, реализуемой в целях сокращения разрыва между производством и потреблением путем заключения около 80 соглашений с иностранными компаниями, что привело к открытию новых месторождений", передает kommersant. Ранее переход на самообеспечение был запланирован на конец года, но его удалось ускорить за счет освоения новых месторождений.

"Отказ от импорта позволит сэкономить казне порядка 27 млрд египетских фунтов ($1,5 млрд), которые будут направлены на экономические реформы", - сказал министр. Дальнейшая цель Египта - превратиться в региональный газовый центр. Десять лет назад Египет не только полностью удовлетворял внутренний спрос на газ, но и экспортировал его в Израиль и Иорданию, но революция 2011 года и последовавшая за ней политическая и экономическая нестабильность вынудила правительство свернуть все геологоразведочные работы, что привело к дефициту газа на внутреннем рынке.

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Новости мира, Газ, Египет, Импорт, Месторождения, Самообеспечение.
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