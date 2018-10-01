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США, Канада и Мексика "перезагрузили" NAFTA

Заключение договора
08:54 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Соглашение между Канадой, США и Мексикой USMCA заменит Североамериканское соглашение о свободной торговле NAFTA.

Канада согласилась присоединиться к Соединенным Штатам и Мексике в торговом договоре, который заменит Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). Об этом в воскресенье вечером заявили торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает USA Today.

"Сегодня Канада и Соединенные Штаты заключили соглашение вместе с Мексикой о новом, модернизированном торговом соглашении XXI века: Соглашение Соединенных Штатов Америки и Мексики и Канады (USMCA)", - отмечается в совместном заявлении. Представители США и Канады отмечают, что новое соглашение "предоставит нашим рабочим, фермерам и предприятиям соглашение высоких стандартов, что приведет к более свободным рынкам, более справедливой торговле и устойчивому экономическому росту в регионе".

США и Мексика в начале сентября объявили о завершении переговоров относительно зоны свободной торговли и выразили намерение до конца сентября отправить документ на утверждение парламентов. Чтобы остаться стороной соглашения, Канада была вынуждена срочно подключаться к переговорам, из-за чего Христя Фриланд даже сократила свой визит в Европу, в частности отменив встречи в Киеве и Париже.

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Новости мира, NAFTA, USMCA, Канада, Мексика, США.
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