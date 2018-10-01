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Нигер страдает от наводнения

Наводнение в Нигере
12:46 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Более 200 тысяч человек пострадали от наводнения в Нигере, 42 погибли, разрушено более 16 тысяч домов.

По поступившей из Ниамея информации, 42 человека стали жертвами наводнений в Нигере, еще более 200 тыс. человек в той или иной мере пострадали от разгула стихии. Об этом сообщается в заявлении офиса Управления по координации гуманитарных вопросов ООН в Нигере, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

По его данным, начиная с июня, обильные ливни во многих районах страны повлекли за собой наводнения. Серьезно пострадали несколько провинций, в том числе Досо на западе страны, Агадес -- на севере, Маради и Зиндер - в центральной части. Согласно статистике, пострадало свыше 27 тыс. семей, более 16 тыс. домов было разрушено. Сезон дождей в Нигере длится с июля по сентябрь. В 2012 году здесь произошли мощные наводнения, которые унесли жизни 88 человек, свыше 500 тыс. жителей страны пострадали.

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Новости мира, Африка, Дожди, Наводнение, Нигер, ООН.
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