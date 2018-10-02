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Суд не поддержал Боливию в споре с Чили относительно доступа к Тихому океану

Суд
06:45 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Суд постановил, что Чили не брала на себя юридических обязательств вести переговоры о доступе к Тихому океану для государства Боливия.

Международный суд в Гааге принял решение против Боливии в споре с Чили относительно доступа к Тихому океану, который уходит корнями в 19 век.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на Международный суд.

"Суд 12 голосами против 3 постановил, что Республика Чили не брала на себя юридических обязательств вести переговоры о доступе... для государства Боливия", - сказал судья Абдулкави Ахмед Юсуф, объявляя решение суда, зачитывание которого длилось 1 час и 20 минут.

Боливия потеряла свой путь к морю в войне с Чили в 1879-1883 годов, с того времени Сантьяго отвергает любую попытку своего меньшего и победнее соседа восстановить доступ к берегу.

Ла-Пас подал иск против Сантьяго в высший суд ООН в Гааге в 2013 году, чтобы попытаться заставить Чили начать переговоры относительно доступа к океану и положить конец долговременному спору между двумя странами Южной Америки.

Напомним, Чили и Боливия не имеют дипломатических отношений с 1978 года, когда последняя крупная попытка Боливии обсудить доступ к Тихому океану потерпела поражение.

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Новости мира, Боливия, Гаага, Международный суд в Гааге, Суд, Чили, Южная Америка.
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