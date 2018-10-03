В аэропорту Хартума столкнулись самолеты

Два транспортных самолета Воздушных сил Судана Антонов Ан-26 и Антонов Ан-32 столкнулись в хартумском аэропорту. Об этом в Facebook сообщил Виталий Трубников, передает УНН.

"В аэропорту Хартума, столицы Судана, сегодня столкнулись самолеты Антонов Ан-26 и Антонов Ан-32 Воздушных сил Судана. Обстоятельства пока не известны и о погибших не сообщается. Есть короткое видео с камеры наблюдения где виден момент столкновения", - говорится в сообщении.