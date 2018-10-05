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Кибератаки: Канада может ввести санкции против России

Канада может ввести санкции против России за кибератаки
05:50 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay

Новости мира: Канада может ввести санкции против России за кибератаки.

В течение ближайших дней Канада объявит о дальнейших шагах в отношении российской кибернетической деятельности.

Об этом в Оттаве заявил парламентский секретарь министра иностранных дел Канады Эндрю Лесли, сообщает корреспондент Укринформа.

"Следующие шаги мы увидим в течение следующих нескольких дней. Это - часть процесса, согласованного во время саммита G7. Сначала, конечно, надо провести идентификацию, чтобы удостовериться, что мы точно определили нарушителей, после этого идет публичное осуждение и санкции", - прокомментировал Лесли представленных в США обвинений против российских ГРУшников.

При этом он заверил, что Канада делает все возможное для обеспечения собственных выборов от постороннего вмешательства.

"Министр демократических реформ среди своих обязанностей имеет ряд действий, которые она уже совершила или совершит в будущем совместно с различными органами власти в Канаде для гарантирования, что наши выборы будут честными, свободными и лишенными вмешательства, в том числе российских государственных агентов", - подчеркнул депутат.

Как сообщалось, 4 октября Великобритания и Нидерланды раскрыли детали масштабной спецоперации российских разведчиков Главного управления разведки Министерства обороны России против Организации по запрету химического оружия (OPCW), штаб-квартира которой расположена в Гааге. На совместном брифинге представители двух стран сообщили подробности спецоперации и рассекретили лица российских шпионов.

После этого Министерство юстиции США обнародовало личные данные семерых офицеров ГРУ ГШ России, которые обвиняются в преступной кибердеятельности.

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Новости мира, Канада, Кибератаки, Россия, Санкции.
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