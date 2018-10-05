В 21 веке Нобелевскими лауреатами стали 17 японцев

Ученые из США и Японии в 21 веке получили наибольшее количество Нобелевских премий. Об этом сообщает NHK World.

"В 21-м веке 17 человек, родившихся в Японии, стали лауреатами Нобелевской премии в трех областях - медицине, физике и химии. Таким образом Япония занимает второе место по числу нобелевских лауреатов в этих областях после США и первое место среди азиатских стран", - говорится в сообщении.

Большинство японских лауреатов в области естественных наук были удостоены этого звания в последние 20 лет. По мнению экспертов, такое выдающееся достижение объясняется финансовой поддержкой со стороны правительства, которая резко возросла с начала 1980-х годов. Однако, по мнению NHK World, первому месту, которое Япония занимает среди азиатских стран, сейчас угрожает Китай. В последнее десятилетие бюджет Китая на проведение исследований и развитие вырос в три раза, достигнув в 2016 году 400 миллиардов долларов. Только бюджет США превышает эту цифру. Вторая по величине экономика мира надеется перегнать США и занять ведущую позицию по затратам в области исследований и развития.