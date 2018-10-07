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В Конго взорвался бензовоз: 60 погибших
Новости мира: При взрыве бензовоза на западе Демократической Республики Конго погибло 60 человек, около сотни людей с ожогами госпитализированы.
По меньшей мере 60 человек погибли, еще около сотни получили серьезные ожоги в результате пожара после аварии бензовоза на западе Демократической Республики Конго. Об этом сообщает DW.
"На месте аварии нашли 53 обгоревших тела, еще семь человек скончались от полученных травм в больнице", - говорится в сообщении. И.о. обязанности губернатора Центрального региона Конго Атоу Матабуана уточнила, что около сотни людей получили ожоги второй степени. Две мобильные клиники эвакуируют раненых с места аварии.
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