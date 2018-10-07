В Конго взорвался бензовоз: 60 погибших

По меньшей мере 60 человек погибли, еще около сотни получили серьезные ожоги в результате пожара после аварии бензовоза на западе Демократической Республики Конго. Об этом сообщает DW.

"На месте аварии нашли 53 обгоревших тела, еще семь человек скончались от полученных травм в больнице", - говорится в сообщении. И.о. обязанности губернатора Центрального региона Конго Атоу Матабуана уточнила, что около сотни людей получили ожоги второй степени. Две мобильные клиники эвакуируют раненых с места аварии.