День Независимости Украины

Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 07.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Нардепы борются с "Народными артистами Украины"
Нардепы борются с "Народными артистами Украины"
Новости: Антиохийская церковь поддержала РПЦ
Антиохийская церковь поддержала РПЦ
Новости: Нурмагомедов - Макгрегор: онлайн-трансляция боя UFC 229
Нурмагомедов - Макгрегор: LIVE
Новости: Ученые обнаружили 13 звезд из другой галактики
Ученые обнаружили 13 звезд из другой галактики

В Конго взорвался бензовоз: 60 погибших

Взрыв бензовоза
05:16 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: При взрыве бензовоза на западе Демократической Республики Конго погибло 60 человек, около сотни людей с ожогами госпитализированы.

По меньшей мере 60 человек погибли, еще около сотни получили серьезные ожоги в результате пожара после аварии бензовоза на западе Демократической Республики Конго. Об этом сообщает DW.

"На месте аварии нашли 53 обгоревших тела, еще семь человек скончались от полученных травм в больнице", - говорится в сообщении. И.о. обязанности губернатора Центрального региона Конго Атоу Матабуана уточнила, что около сотни людей получили ожоги второй степени. Две мобильные клиники эвакуируют раненых с места аварии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Бензовоз, Взрыв, Жертвы, Конго, Ожоги, Пожар.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Кибератаки: Канада может ввести санкции против России Канада тоже обвинила ГРУ в кибератаках Хакеры атаковали Международный олимпийский комитет на протяжении последних 3 лет

Последние новости

Мелкие неприятности, которые могут отравить нам жизнь Курьезные фото претендентов на Премию Дарвина Выборы в Латвии: Лидирует "Согласие"
Сегодня читают
01 В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
02 Нурмагомедов - Макгрегор: LIVE
03 Беллью: Усик потребовал только одно
04 Вера Брежнева показала поклонникам сестер
05 Нападающий Карпат забил шикарный гол со штрафного (Видео)
06 Травести-дива Монро показала снимок с новыми "подружками"
Новости сегодня
07:11 В Ереване застрелили экс-депутата
07:08 UFC 229. Рейес победил Сен-Прю
06:53 Нурмагомедов - Макгрегор: Тайсон Фьюри дал прогноз на бой
06:42 UFC 229. Льюис отправил Волкова в тяжелый нокаут за 11 секунд до окончания боя
06:42 Фотографии роскошных завтраков из разных уголков мира
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Возле здания Конгресса США задержали 164 протестующих
Возле здания Конгресса США задержали 164 протестующих
Новости: Боевики выводят из Идлиба тяжелое вооружение
Боевики выводят из Идлиба тяжелое вооружение
Новости: Помпео вылетел из Токио в Пхеньян
Помпео вылетел из Токио в Пхеньян
Новости: Гвинет Пэлтроу впервые заговорила о новых отношениях с Брэдом Фэлчаком
Гвинет Пэлтроу впервые заговорила о новых отношениях с Брэдом Фэлчаком
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь