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Выборы президента в Бразилии: будет второй тур

Президентские выборы в Бразилии
09:11 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: На выборах президента в Бразилии, лидером является бывший военный от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару, который набрал 49%.

На выборах президента Бразилии за кандидата от Социал-либеральной партии, бывшего военного Жаира Болсонару проголосовали 46,46% избирателей.

Таковы результаты подсчета Высшим избирательным трибуналом 98% голосов, сообщает Globo.

На втором месте - кандидат от левой Партии трудящихся, бывший мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад получивший 28,69% голосов.

Именно эти два кандидата вышли во второй тур, который состоится 28 октября.

Как сообщалось, в Бразилии 7 октября прошли всеобщие выборы, в ходе которых избирали президента, вице-президента, депутатов парламента, губернаторов всех 26 штатов, а также депутатов региональных законодательных органов.

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Новости мира, Бразилия, Выборы, Выборы в Бразилии, Жаир Болсонару.
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