В Австралии многие штаты пострадали от циклона (Фото)

Новости мира: Многие австралийские штаты пострадали от неожиданного снегопада.

Из-за влияния мощного циклона многие штаты на юге, юго-востоке и востоке Австралии пострадали от непогоды.

В Южной Австралии 40 тысяч потребителей остались без электроэнергии из-за ветра, порывы которого достигали 100 км/ч, сообщает ABC News.

Из-за шторма также пострадали штаты Виктория и Квинсленд, а на острове Тасмания объявлено предупреждение о наводнении. В Новом Южном Уэльсе сильный ветер вызвал песчаную бурю, которая прошла с запада штата и достигла Сиднея.

Всего за неделю до лета в горных районах штатов Новый Южный Уэльс и Виктория выпал снег, который сопровождался снежной грозой.