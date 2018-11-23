У пассажирского самолета в Боливии отвалилось шасси во время посадки

Новости мира: В боливийском аэропорту Эль Альто у пассажирского Боинга 737 во время посадки отвалилось шасси, самолет перевернулся на бок, но никто не пострадал.

В боливийском аэропорту Эль Альто у пассажирского Боинга 737 перуанских авиалиний при посадке отвалилось шасси, в результате чего он перевернулся на бок. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местных чиновников.

"В боливийском аэропорту у самолета со 127 людьми отвалилось шасси. В результате он перевернулся на бок на взлетно-посадочной полосе", - говорится в сообщении.

По словам чиновников, никто из 122 пассажиров и пяти членов экипажа не пострадал. Из-за ЧП аэропорт был закрыт на несколько часов и отменены авиарейсы.

К месту аварии был подогнан кран, чтобы снять самолет со взлетно-посадочной полосы. Причина инцидента пока неизвестна. Сейчас продолжается расследование.

Напомним, пассажирский лайнер авиакомпании Provincial Airlines совершил жесткую посадку без передней стойки шасси в аэропорту канадского Стивенвилля, сообщает в четверг, 15 ноября. Самолет, потерпевший технические проблемы, перевозил 49 пассажиров и 4-х членов экипажа. Как рассказали после посадки очевидцы, на борту люди плакали – но это были слезы радости.