Острова Новой Зеландии продолжают сближаются после землетрясения в 2016 году

Новости мира: В результате серии землетрясений, произошедших в 2016 году, Северный и Южный острова Новой Зеландии начали сближаться.

Северный и Южный острова Новой Зеландии сближаются друг с другом после серии землетрясений в 2016 году, которые подняли морское дно на поверхность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Землетрясение магнитудой 7,8 балла и его афтершоки подняли морское дно на шесть с половиной футов, обнажая водоросли покрытых камней и морскую жизнь. Так — с периода землетрясения острова продолжают ползти и приближаться друг к другу", — сообщила исследовательница Сигрун Хрейнсдтотрир из научно-исследовательского института GNS Science.

СМИ сообщает, что некоторые части островов сблизились почти на 14 дюймов друг к другу.

"Северо-восточная часть Южного острова, находится почти на 14 дюймов ближе к Веллингтону... чем это было до землетрясения", — говорится в издании. Сам Веллингтон переместился примерно на два дюйма к северо-востоку.

Между тем, город Кайкоура продвинулось примерно на 6 дюймов на восток, а прибрежный город Бленхейм передвинулся на северо-восток на такое же расстояние.

Последствия землетрясения в 2016 году Фото: https://twitter.com/Theophany1

Наибольший сдвиг произошел в разломе Кекеренгу, который, как отмечается, двинулся примерно на 30 футов вдоль самого себя. GNS Science следил за геологическими движениями на нескольких участках Новой Зеландии с землетрясениями с 2016 года.

Это землетрясение резко изменило ландшафт части Южного острова и вызвал 25 разломов, по данным института. В научно-исследовательском учреждении добавляют, что это “одно из самых сложных землетрясений, когда-либо было зарегистрировано во всем мире”.