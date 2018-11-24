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Трюдо призвал канадцев вспомнить о жертвах Голодомора

Трюдо призвал канадцев вспомнить о жертвах Голодомора
20:49 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ

Новости мира: Премьер Канады отметил, что Голодомор имел целью сломать дух и идентичность украинцев

Мир должен помнить о невинных жертвах Голодомора, чтобы не допустить повторения подобного ужаса.

Об этом по случаю 85-й годовщины Голодомора заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"В течение десятилетий массовые преступления Голодомора были в основном известны только его жертвам и организаторам. Мы должны удостовериться, что память тех, кто страдал во время Голодомора, продолжает жить, и что подобные ужасы больше никогда не повторятся", - сказал Трюдо.

Он подчеркнул, что Голодомор - как часть систематического геноцида - имел целью "сломить дух и идентичность украинского народа". "Ему это не удалось. Украинцы выдержали и после десятилетий советского правления Украина обрела независимость в 1991 году", - отметил премьер-министр Канады.

Трюдо также призвал канадцев "вспомнить о жертвах Голодомора и почтить огромную роль, которую люди украинского происхождения сыграли в развитии нашей страны".

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Голодомор, Канада, Джастин Трюдо.
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