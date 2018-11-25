На озере Виктория затонула прогулочная яхта с принцем Уганды на борту

Новости мира: В Уганде на озере Виктория в результате крушения яхты погибли по меньшей мере 22 человека, еще 60 человек пропали без вести.

В результате аварии прогулочной яхты, произошедшей на озере Виктория в Уганде, погибли 22 человека.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на полицию Уганды. Согласно сообщению, судьба еще почти 60 человек пока не известна. Отмечается, что на борту судна находились не менее 90 человек. В настоящее время удалось спасти 26 человек.

"22 тела были найдены и спасены 26 человек. По словам одного из спасенных, на борту было более 90 человек", – сообщил начальник полиции Уганды.

Среди пассажиров яхты был принц Уганды Дауди Васайя - родной брат правящего монарха этой страны, а также звезды местного шоу-бизнеса. Африканскому принцу удалось спастись, его жизни ничто не угрожает. Ранее сообщалось, что накануне на озере Виктория, в части, относящейся Уганде, потерпело крушение прогулочное судно.