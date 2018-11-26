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Понедельник, 26.11.2018

В Новой Зеландии сотни дельфинов выбросились на берег (Видео)

145 черных дельфинов выбросились на пляж на острове Стюарт, третьем по величине острове Новой Зеландии. Из-за того, что это достаточно удаленный остров, люди не смогли вовремя спасти животных, сообщает NDTV. Информация о трагедии поступила вечером в субботу от одного из туристов на острове Стюарт, в 30 километрах от южного побережья Южного острова. Половина дельфинов к этому времени уже была мертва. Утром в понедельник власти приняли "душераздирающее" решение об эвтаназии десятков раненых дельфинов, которые умирали на берегу. "К сожалению, вероятность того, что удастся вновь спустить на воду оставшихся дельфинов, была крайне мала. К этому привели удаленное расположение, отсутствие персонала и ухудшение состояния животных. Тем не менее всегда тяжело принимать такое решение", — заявил представитель министерства по охране окружающей среды Рен Леппенс. Отмечается, что в год новозеландским специалистам приходится сталкиваться в среднем с 85 такими случаями, но обычно это одиночные животные, а не такие большие группы. В воскресенье на пляж в другой части страны выбросились 10 редких карликовых касаток, шесть из которых ученые еще рассчитывают спасти, Факторы, которые влияют на то, что киты и дельфины выбрасываются на берег, не известны полностью. Причинами, по мнению ученых, могут быть болезнь, навигационная ошибка, географические особенности, быстрое течение, преследование хищниками.
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Новая Зеландия, Дельфины, Стюарт, Южные острова.
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