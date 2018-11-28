Две женщины-смертницы атаковали рынок в Камеруне: одна подорвалась

Новости мира: На рынке Камеруна подорвалась смертница, вторую женщину-смертницу удалось ликвидировать до взрыва.

По меньшей мере 29 человек получили ранения после того, как женщина-смертница подорвала себя в пограничном городе Амшид, что в Крайнесеверном регионе Камеруна.

Об этом сообщает AFP.

"По меньшей мере 29 человек получили ранения после того, как женщина-смертница подорвала себя в пограничном городе в Крайнесеверном регионе Камеруна. По словам источников в силах безопасности, в этом регионе часто совершают атаки террористы "Боко Харам", - говорится в сообщении.

Как добавил собеседник, вторую женщину-смертницу в городе Амшид, расположенном возле границы с Нигерией, военные успели застрелить до момента детонации взрывчатки.

Отмечается, что подрыв произошел на рынке рано утром, когда люди приходили за продуктами.

Как сообщает AFP, в 2014 году город Амшид стал настоящим боевым фронтом между камерунскими военными и террористической группировкой "Боко Харам". Из-за ожесточенных боев местные жители были вынуждены покинуть город, однако некоторые из них уже вернулись.

После того, как военным все же удалось вытеснить террористов из города, солдаты вырыли длинные траншеи, как вокруг, так и внутри города, чтобы предотвратить дальнейшие атаки. Подрыв смертницы в среду стал первым за много месяцев.