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Названа дата встречи Путина и Трампа

Названа дата встречи Путина и Трампа
16:07 Сегодня Телеграф

Новости мира: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 1 декабря в Буэнос-Айресе на G20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 29 ноября, подтвердил, что президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин проведут встречу 1 декабря на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. 

По словам Пескова, временные рамки будут достаточно жесткие, так как встреча пройдет до закрытия саммита,  до третьего рабочего заседания. Сначала запланировано  непродолжительное, как мы ожидаем, общение двух президентов, а затем российско-американские переговоры, которые могут продолжаться около часа.

Песков выразил мнение, что Вашингтону и Москве не обязательно прийти к соглашению по всем вопросам, но важно вести диалог. По предварительной информации, Путин и Трамп должны встретится в отеле Рark Hyatt Buenos Aires.

Трамп пообещал разобраться с инцидентом в Керченском проливе

Предыдущая встреча глав двух государств прошла в Хельсинки в июле текущего года. На ней президенты обсудили практически весь спектр двусторонних отношений и международной повестки, по некоторым направлениям были достигнуты договоренности.

Ранее Трамп заявил, что может отменить встречу с Путиным из-за конфликта в Азовском море. Однако в последствии он уточнил, что примет решение о встрече после ознакомления с отчетом об инциденте. В то же время, в Кремле продолжают готовиться к встрече президентов и назвали темы переговоров: вопросы двусторонних отношений, разоружения, обеспечения стабильности в мире и региональной проблематики, в том числе, инцидент в Керченском проливе.

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Аргентина, Владимир Путин, Встреча, Буэнос-Айрес, Дональд Трамп, Саммит G20.
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